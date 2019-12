Gazzetta | Ibrahimovic ha scelto il Milan | ma il Milan offre poco

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Per ladello sport non ci sono più dubbi.giocherà nel. Che abbiao è ormai accertato, stando a quanto ha dichiarato agli amici. Motivi familiari lo avrebbero spinto a preferire i rossoneri, almeno in Italia Ma ci sono in gioco questioni non secondarie, ossia i soldi. Ilha offerto due milioni per sei mesi, e per Ibra sono pochi. Potrebbero salire a tre. E poi ilnon vuole subito accollarsi un contratto di diciotto mesi. Lo svedese non è ancora soddisfatto delle proposte contrattuali avanzate dai rossoneri soprattutto della formula proposta, secondo la quale le parti si legherebbero soltanto per i primi sei mesi, con la possibilità di rinnovare in base all’andamento del campionato. Si è parlato di clausole varie, tipo il raggiungimento della partecipazione alla prossima Champions League. Si è parlato di un aumento dell’offerta ...

