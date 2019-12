Gasolio abusivo dall’Est Europa | blitz della Finanza a Napoli | beccati due camionisti

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Sequestrati 27 mila litri didi contrabbando che stavano per inondare il mercato partenopeo. Questo il risultato dell’operazione delle Fiamme Gialle che hanno fermato un autoarticolato proveniente dalla Polonia. I due autisti, due 40enni entrambi polacchi, sono stati denunciati alla locale ProcuraRepubblica per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali e contestuale sequestro del tir e deldi contrabbando. I finanzieri del I Gruppo– 2° Nucleo Operativo Metropolitano sono riusciti ad intercettare il carico ormai arrivato alla barriera diNord e smascherare il contrabbando nonostante l’accurata organizzazione del progetto criminale. I due autisti erano infatti in possesso di una serie di documenti relativi a un intreccio di società e di indicazioni ...

