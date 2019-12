Gabriel Garko irriconoscibile | il nuovo look divide i fan FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019)per. L’attore, ormai da mesi al centro dell’attenzione dei giornali di gossip, ha deciso di dare ai più curiosi altro di cui parlare, piuttosto che della sua vita sentimentale. Il suocolore di capelli, ad esempio. Nelle ultime ore l’uomo ha infatti postato unasul proprio profilo Instagram (dove lo potete trovare come @official) dove ha sfoggiato un biondo. Non un platino, ok, ma comunque un colore che non eravamo abituati a veder portare dall’attore. La novità era stata preannunciata da Eva Grimaldi nelle proprie stories di Instagram. LadeldiNello scatto postato per mostrare ilnon è solo. Accanto a lui vi sono infatti due signore anziane che, si presuppone, sono fan dell’attore. «E quando incontri due signore rispettivamente di 93 e 99 anni e sono più arzille di te, capisci che ...

lamescolanza : Gabriel Garko cambia look: la trasformazione su Instagram dopo i gossip su Rossi - zazoomblog : Gabriel Garko cambia look: la trasformazione su Instagram dopo i gossip su Rossi - #Gabriel #Garko #cambia #look: - Bradamante81 : @__opshummergold Lasciamo perdere mi sto ancora riprendendo dalla notizia shock su Gabriel Garko! Il mio uomo ideal… -