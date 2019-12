Gabriel Garko cambia look | la trasformazione su Instagram dopo i gossip su Rossi

dilei

(Di martedì 10 dicembre 2019)e si trasformasul legame con. Negli ultimi giorni a raccontare la grande vicinanza fra i due attori è stata Eva Grimaldi, ex compagna del re delle fiction oggi sposata con Imma Battaglia. I quattro amici da tempo sono inseparabili e nel week end hanno partecipato a un battesimo. A raccontarlo è stata Eva, che ha postato nelle Stories dialcuni video in cui è in chiesa insieme a Imma Battaglia,. Solo qualche giorno prima il gruppo si era riunito per una visita ai genitori di, proprietari di una pizzeria. Anche in quell’occasione l’atmosfera era apparsa molto rilassata, con gli attori sorridenti e complici.le dichiarazioni a Domenica In, in cui ha definitoun “amico speciale”, e le rivelazioni sulla fede a Live – Non è la D’Urso, nella vita ...

Bradamante81 : @__opshummergold Lasciamo perdere mi sto ancora riprendendo dalla notizia shock su Gabriel Garko! Il mio uomo ideal… - _LoZio : @justcallme_sug Gabriel Garko, visto a teatro anni fa. Però sul palco accanto a Mariangela Melato (??) quasi chiunque sfigurerebbe - zazoomnews : Gabriel Garko confessa: “Devo capire ancora cos’è davvero l’amore” - #Gabriel #Garko #confessa: #“Devo -