Furti in abitazione | presi i Bonnie e Clyde d' Irpinia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Vincenzo Esposito Da Casalnuovo, in provincia di Napoli, all'dove individuavano i bersagli per iin: chiuso il cerchio sulla coppia napoletana. Bottino preferito, biciclette di pregio ed attrezzature agricole. Secondo la ricostruzione investigativa erano esperti nel commetterein. Detenzione in carcere ed obbligo di dimora nel comune di residenza sono le misure emesse nei confronti di una coppia, 42 e 40 anni, originaria di Casalnuovo nel napoletano, a cui vengono ricondotti ben 22 episodi di furto commessi indurante la scorsa estate. Attività pianificate nei minimi particolari, con appostamenti sui luoghi bersaglio prima dell’azione. Il target preferito era quello dei garage cittadini, con irruzioni solitamente mattutine previa verifica di campo libero. Poi la fuga con il bottino, principalmente biciclette di elevato valore ...

