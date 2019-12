Fondi Lega | perquisizioni della Gdf

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) La Guardia di Finanza sta eseguendo una serie dinell’ambito dell’indagineprocura di Genova sui 49 milioni confiscati in via definitiva alla. Le verifiche, secondo quando si apprende, riguarderebbero in particolare l’Associazione Maroni presidente.

