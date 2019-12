Fondi Lega | indagato Stefano Galli e verifiche su Associazione Maroni

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) I pm di Genova che indagano sulla “sparizione” dei 49 milioni di euro che laottenne grazie alla falsificazione dei bilanci. L’assessore all’Autonomia della Regione LombardiBrunoper riciclaggio.risponde del reato in quanto presidente dell’presidente. La Guardia di Finanza sta eseguendo una serie di perquisizioni, in particolare l’presidente. L’inchiesta genovese nasce da quella sui rimborsi elettorali che laha ottenuto ai danni del Parlamento tra il 2008 e il 2010, falsificando rendiconti e bilanci. Il processo si è concluso lo scorso 6 Agosto 2019 con una sentenza della Cassazione che ha dichiarato prescritti i reati per Umberto Bossi e per il tesoriere Belsito ma ha confermato la confisca dei 49 milioni.I magistrati genovesi che lavorano al caso, ...

