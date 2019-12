Fondi Lega | indagato Galli L’assessore regionale lombardo è accusato di riciclaggio

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati l’assessore all’Autonomia e alla Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno. Il suo nome è finito nell’ambito dell’inchiesta sul presuntodi parte dei 49 milioni deidella. L’accusa ipotizzata nei confronti dell’esponente leghista, nella sua qualità di presidente dell’Associazione Maroni Presidente, è. Il suo nome è emerso oggi dopo le nuove perquisizioni compiute dalla Guardia di finanza. “Periodicamente – commenta Marco Fuma, capogruppo del M5S Lombardia – affiorano dal passato vicende che le Procure ritengono di dover approre circa le modalità di finanziamento intorno alla. E’ bene che si chiariscano fino in fondo certi passaggi soprattutto per una forza politica che ha messo in discussione il ...

