Floriana Messina Instagram | minigonna e scollatura profonda | «Straordinaria!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’ex gieffinasucontinua con le sue foto “bollenti” a fare strage di cuori. Ogni giorno i followers attendono con ansia un suo post. Poche ore fa la bellaha esaudito il loro desiderio pubblicando una serie di immagini a dir poco pazzesche. La sexy tifosa del Napoli con il suo décolleté esplosivo in primo piano ha fatto girare la testa ai suoi oltre 360 mila followers. Non c’è nulla da fare è impossibile non rimanere completamente rapiti da tanta abbondanza. Il suo look provocante ha scatenato la fantasia degli ammiratori che hanno invaso il post di like e commenti. Leggi anche –>, décolleté da capogiro: «Esageratamente gnocca!»L’affascinantesul suo profilo social poche ora fa ha caricato una foto incredibilmente sensuale. ...

zazoomnews : Floriana Messina rifatta e innamorata: le parole sul fidanzato Diego - #Floriana #Messina #rifatta -