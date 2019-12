Firenze | terremoto Mugello | proseguono i controlli nelle case

tg24.sky

(Di martedì 10 dicembre 2019) È stata una notte tranquilla neldopo la scossa didi magnitudo 4.5 che, nella notte tra domenica e lunedì, ha colpito la zona vicino a(FOTO - DISAGI AI TRASPORTI). In 370 hanno passato la nottestrutture allestite dalla Protezione civile, in particolarescuole di Barberino e all'Autodromo del. Le scosse sono proseguite tutta la notte, meno numerose e di intensità minore rispetto a domenica: l'ultima ha colpito ancora il territorio di Barberino alle 3.02, ma è stata registrata solo dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. "La nottata appena passata ha aiutato a stemperare gli animi dopo la paura grande e comprensibile della notte scorsa", ha detto il sindaco di Barberino del, Giampiero Mongatti. Ancoranegli edifici Per far fronte alle necessità della popolazione sono stati ...

TgrRaiToscana : #Terremoto in provincia di #Firenze. Le foto che ci arrivano da #Barberino, dove è stata lesionata anche la Chiesa.… - emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… -