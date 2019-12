FINANZA Così il Mes rischia di danneggiare anche la Germania

ilsussidiario

(Di martedì 10 dicembre 2019) Continua a essere accesa la polemica sul Mes. In realtà per salvare be Stati bisognerebbe riformare la Banca centrale europea

Marcozanni86 : 'Il debito pubblico italiano in rapporto al PIL è lo stesso 8-10 anni fa'. Così poco fa Klaus #Regling, colui che g… - Meinkaiser93 : @eduardodft @matteosalvinimi @QRepubblica Così per far finanza si andrà su banche estere.. Affaristi in famiglia..? - cromadue : @MarcoFinizio74 Forse la guardia di finanza, così la smetterebbe di fare il furbo... -