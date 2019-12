Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Oggi SQUARE ENIX ha presentato la patch 5.15 di14. Quest'aggiornamento include delle nuove sfide per il Guerriero della Luce, tra cui unaPvP per chi vuole mettersi alla prova contro altri giocatori e il primo aggiornamento importante per il job limitato del, con dei contenuti da scoprire da soli o insieme agli amici.Riportiamo di seguito tutte leintrodotte con il comunicato ufficiale Square Enix: Leggi altro...

Eurogamer_it : Final Fantasy 14 Online: novità per il Blue Mage e nuova modalità PvP #FinalFantasy14 - GamingToday4 : L'ultimo Kingdom Hearts III Re: Mind Trailer mostra i personaggi di Final Fantasy, Kairi in Battle e altro - squallfenice87 : RT @omniacrystallis: La news contiene numerosi screenshot e i nuovissimi render dei personaggi tratti da Final Fantasy! -