Fedez guadagna meno dopo il divorzio da J-Ax e Rovazzi

(Di martedì 10 dicembre 2019) Luana Rosato Una serie di eventi professionali e privati avrebbero generato un calo dei guadagni per: la società amministrata dalla madre del marito di Chiara Ferragni ha ridotto la produzione Il 25 novembre 2013 nasceva Newtopia srl, società di management artistico fondata dae J-Ax: una collaborazione frutto di stima reciproca e amicizia conclusasi, però, con unimprenditoriale che pare stia costando caro, in termini di guadagni, soprattutto al rapper di Rozzano. L’intervista che– all’anagrafe Federico Lucia – ha rilasciato a La Confessione di Peter Gomez, ha portato alla luce le dinamiche che hanno scatenato la separazione dall’amico fraterno J-Ax – al secolo Alessandro Aleotti – e da Fabio– nato Fabio Piccol. Gli aspetti meramente economici, invece, non sono stati trattati dama, facendo delle opportune ricerche, si ...

