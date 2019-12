Farmaci | lo studio | con la terapia genica stop alle trasfusioni per la β-talassemia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Indipendenza de sicurezza dellacon LentiGlobin* per il trattamento di pazienti con β-in tutti i genotipi. E’ quanto emerge dai risultati a lungo termine presentati al 61° Congresso annuale dell’American Society of Hematology (Ash), in corso a Orlando (Florida) da bluebird bio. Gli studi sono relativi a 52 pazienti pediatrici, adolescenti e adulti con β-talassaemia trasfusione dipendente. “I risultati dei nostri studi clinici con LentiGlobin per la β-talassaemia dimostrano i suoi potenziali effetti benefici e un buon profilo di sicurezza in una vasta gamma di genotipi e popolazioni di pazienti trasfusione dipendenti, inclusi quelli pediatrici, con un follow-up più lungo, che arriva ora a oltre cinque anni”, ha dichiarato David Davidson, Chief Medical Officier di bluebird bio. “È importante sottolineare che i ...

