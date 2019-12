Fabrizia De André pace fatta col padre Cristiano | ‘Ha tenuto in braccio mio figlio’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 10 dicembre 2019) I rapporti nella famiglia Denon sono affatto semplici. Lo dimostrano le varie ospitate in tv delle due figlie die Francesca, e alcune azioni, come la diffida delverso le figlie prima che entrassero nella casa del Grande Fratello (poi entrò solo Francesca) o la minaccia di Francesca di fare causa aldopo la pubblicazione del suo libro o di portare in tribunale la sorelladopo la vicenda del Grande Fratello e il presunto tradimento del fidanzato. Ma martedì 10 dicembreDeospite a Vieni da me ha annunciato di aver riportato un po’ diin famiglia, almeno nei rapporti tra lei e ilche ora sembra voler fare da nonno al piccolo Riccardo: “Mi ha chiamata a luglio dopo 2 anni che non ci sentivamo. Mi ha chiesto come stavo, si è interessato a mio figlio, vuole fare il nonno, mi ha chiesto di andarlo ...

