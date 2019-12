Fabio Macellari | l’ex calciatore dell’Inter ora fa il panettiere per colpa della droga

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Mi sono divertito a tal punto che servirebbero quattro vite a una persona normale per spassarsela come ho fatto io in quegli anni. Ma mi è costato carissimo. In un attimo ho buttato via tutto. Soldi e carriera. Certi atteggiamenti, potessi tornare indietro, li cambierei di corsa”. A rivelarlo è, ex terzino di Cagliari, Inter e Bologna che, ospite nella puntata di “Live Non è la D’Urso” del 9 dicembre, ha raccontato di come ha dilapidato tutta la fortuna guadagnata quando giocava a calcio, riducendosi ora a lavorare comee taglialegna. “Quando sei giovane non ti rendi contofortuna che hai perché i guadagni sono tanti. La bella vita che vedo fare oggi agli influencer è quella che ho fatto io. Offrivo sempre in discoteca, ho sempre speso per gli altri. Quando smetti di giocare i soldi finiscono pur cercando di mantenere ...

