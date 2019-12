F1 | perché le scuderie hanno bocciato le nuove gomme Pirelli? Cosa cambia? Tutti gli

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Leper la stagione 2020 sono state sonoramente bocciate dai team di Formula Uno che dunque affronteranno il prossimo Mondiale utilizzando gli pneumatici già visti nel corso della stagione appena terminata. Le dieciiscritte alla massima categoria automobilisticainfatti deciso all’unanimità di non promuovere le coperture realizzate dall’azienda milanese e di impiegare nuovamente le mescole checorso negli ultimi nove mesi di competizione. Un semaforo rosso importante che impedisce di portare una novità interessante in pista in un’annata che anticipa la grande rivoluzione di regolamento attesa per il 2021.i vari team di F1deciso per la linea conservatrice e nonvoluto innovare, osare, sperimentare? A essere criticato è stato soprattutto il grip inferiore nel primo giro lanciato, una partenza più problematica ...

