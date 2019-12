F1 | Mondiale 2020 | bocciate all’unanimità le nuove gomme Pirelli | si proseguirà con

forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019)all’unanimità. Davvero pesante, anzi pesantissimo, il responso emesso dalle dieci scuderie che prendono parte aldi Formula Uno. Leedizione, già messe in forte discussione nel corso delle prove libere di Austin, non hanno convinto gli addetti ai lavori della massima categoria del motorsport nemmeno nelle 18 ore di test effettuati la scorsa settimana sul circuito di Abu Dhabi. La casa milanese, infatti, aveva voluto quella due-giorni per permettere a team e piloti di macinare chilometri e effettuare importanti comparazioni tra pneumatici 2019 e. Uno sforzo che, a quanto pare, si è rivelato un buco nell’acqua. La FIA, infatti, nella giornata odierna, ha reso noto per mezzo di un comunicato che le squadre hanno votato all’unanimità contro l’introduzione dellesviluppate per ildalla. A questo punto, ...

pdnetwork : 'Oggi, #5dicembre, è la Giornata Mondiale del Suolo. Il PD ha messo tra le sue priorità l’approvazione, entro il 20… - Vivo_Azzurro : #Nazionale???? Prosegue la marcia di avvicinamento a #EURO2020: il 31 marzo amichevole con la Germania???? ?? L'artico… - msdsalute : “Entro il 2020, il 32% del patrimonio privato mondiale potrebbe essere in mani femminili. Saranno mani delicate, el… -