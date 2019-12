Ex Ilva | rigettata dal giudice la richiesta di proroga dell’utilizzo dell’altoforno 2 | “È

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Non può essereta la facoltà d’uso all’Altoforno 2 dell’exdi Taranto. Lo ha stabilito ilFrancesco Maccagnano che ha rigettato l’istanza presentata dai commissari straordinari lo scorso 25 novembre, disponendo implicitamente che l’impianto in cui nel 2015 perse la vita l’operaio Alessandro Morricella, debba essere fermato. Nonostante il parere positivo della Procura di Taranto, nelle 29 pagine che compongono il documento il magistrato ha chiarito che i dati “impongono di ritenere che i rischi cui sono attualmente sottoposti i soggetti operanti presso il piano di colata dell’Afo 2 siano ancora apprezzabilmente alti”. ’impianto in cui 4 anni fa è morto Morricella, insomma, non è sicuro per gli operai. Non sono bastate, quindi alle documentazioni presentate dai commissari che avevano dimostrato la redazione dell’analisi di rischio secondo la metodologia ...

