Ex Ilva | manifestazione sindacati a Roma | “Politica non ci usi per campagna elettorale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Un migliaio di persone sono arrivate dalle acciaierie di Taranto, dove gli stabilimenti sono fermi per lo sciopero dei lavoratori. E con loro in piazza c’erano i dipendenti di altre 160 aziende, da Whirlpool all’ex Embraco e all’ex Alcoa. Tutte aziende dalle vertenze ancora irrisolte.e lavoratori si sono ritrovati aa piazza Santi Apostoli, per unaunitaria, per chiedere risposte alla politica. Soprattutto sul caso ex, dove una soluzione è ancora lontana, mentre ArcelorMittal è ancora ferma alla proposta che prevede quegli esuberi che i lavoratori, così come Cgil, Cisl e Uil non intendono accettare: “Richiediamo che venga rispettato l’accordo”, rilanciano. Mentre dalla piazza il coro è unanime anche nei confronti del governo: “Ora vogliamo risposte, la politica non può utilizzare i lavoratori solo per la...

