Eva Henger | la figlia Mercedesz lascia senza parole | “E’ finita!”

lanostratv

(Di martedì 10 dicembre 2019)ricorda la morte del primo marito di Eva: “Mi manchi!”, durante la notte, ha spiazzato i suoi fanndosi andare ad un dolce e triste sfogo. Ieri, infatti, è stato l’anniversario della morte di Riccardo Schicchi, primo marito di Eva, enon poteva non ricordarlo, visti anche gli ultimi episodi della cronaca rosa di cui è protagonista. E’ finita. In questo periodo questa triste giornata mi è stata ricordata di continuo. Io non sapevo, e non so, come esprimermi in questa circostanza. Non posso dire nient’altro se non che mi manchi tanto ha confidatoemozionata, mentre sua madre Eva ha preferito non pronunciarsi su questo triste giorno. Evamalinconica confessa: “Riccardo Schicchi avrebbe avuto la soluzione a tutto!” Ladi Eva, a causa della ...

trashmalgy : Chiamate Eva henger con i cani #noneladurso - maliksvein : RT @JBFletchers: Eva Henger e l'ennesimo scandalo riguardante la sua famiglia. #noneladurso - tmauretto : RT @Tartaruga9731: #noneladurso È lunedì, c'è Live, ma non c'è Eva Henger -