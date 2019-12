Europa League | Pawson per la Roma | il serbo Jovanović alla Lazio

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ultima gara di qualificazione anche per la seconda competizione europea. Ecco chi saranno gli arbitri dellene Quasi tutto pronto anche per l’ultimo turno di. Lasarà diretta dal fischietto inglese Craignel match contro il Wolfsberg, valido per il sesto turno del Gruppo J dell’, in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Rennes esi sfideranno sempre giovedì alle 18:55. I francesi sono già eliminati mentre i ragazzi di Inzaghi sperano ancora in un miracolo per passare al prossimo turno. A dirigere la gara ci sarà ilSrdjan. Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : ?? Giovedì sera giocheremo per assicurarci il passaggio ai sedicesimi di Europa League ?? - OfficialASRoma : 8? assist finora per @LorePelle7 tra Serie A ed Europa League Li abbiamo raccolti tutti in un video su RomaTV+ ??… - jackmele22 : @CB_Ignoranza Stasera prende bei ca**i e se stanno in Europa League dove giusto che sia -