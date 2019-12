Esordio di Gaetano in Champion’s league A Cimitile la festa per il giovane

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019)ha sostituito Zielinskidi– Una serata da ricordare per, alla sua prima in Europa. Subito prima di entrare in campo è stato ‘assistito’ da Insigne che gli ha dato la maglia e l’ha abbracciato prima che entrasse in campo, seguito dalle indicazioni di Carlo Ancelotti.finora ha collezionato 3 presenze in Youthe 2 gol, contro pari età del Salisburgo e del Genk. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ibrahimovic-Napoli – Sconcerti: “Adl punta a coprire il fallimento di Ancelotti” Sabatini su Ibrahimovic: “Non verrà a Bologna, ha scelto altro” Del Genio ha ben chiaro quale sarebbe la prima domanda a Gattuso UFFICIALE – Il big-match Napoli-Inter si gioca la sera della Befana Ufficiale – Napoli vs Genk: i convocati di Ancelotti Clamoroso Juventus – Sarri potrebbe essere a rischio esonero Sconcerti: ...

sscalcionapoli1 : CHAMPIONS – Napoli, esordio per Gaetano - NCN_it : GIANLUCA #GAETANO, ESORDIO CON LA MAGLIA DEL #NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE #NapoliGenk #ChampionsLeague #Champions - titty_napoli : RT @simonedavino96: Criticare la sua avventura in azzurro è più che legittimo, ma giù le mani dall'uomo: di elevato spessore. Il regalo a #… -