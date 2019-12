Eruzione Nuova Zelanda | continuano le ricerche dei dispersi ma la speranza è poca | si

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sull’isola di White Island, in, diverse persone sono ancora disperse dopo l’vulcanica di ieri, lunedì 9 dicembre. Il bilancio ufficiale parla di 6 vittime. Almeno altre 30 persone si trovano in molteplici ospedali del Paese per curare le ferite riportate. La Polizia dellacontinua a cercare i, ma ha riportato che non ci sono stati segni di vita sull’isola dopo l’esplosione e che le 8 persone disperse sono ormai considerate morte.L'articololedeima la: si temono 14 vittime FOTO Meteo Web.

