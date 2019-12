Erdogan e la riproposizione della sua retorica islamica

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Recep Tayyipè al timoneTurchia dal 2002. E in tutti questi anni ha abituato il mondo alla suae al suo atteggiamento mediatico. In alcuni periodi il presidente turco appare più in disparte, specie quando sembra avere più sotto controllo la situazione a livello interno e nei rapporti internazionali. Quando invece ha da rivendicare alcune mosse o difendere posizioni poco difendibili, il leader turco non ha mai esitato ad attaccare anche in modo brusco, con toni mediatici spesso molto aspri. In questo periodo, caratterizzato dalle sue mosse sia in Siria che nel Mediterraneo (non certo ben viste da tutti),sta tirando fuori la suada “attacco”, quasi da “tutti contro tutti”, provando a compattare nella sua stessa direzione l’opinione pubblica dei Paesi musulmani. Ed è in questi momenti, caratterizzati soprattutto da ...