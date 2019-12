Emma Marrone a Milano per una visita medica | “Sto bene”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’ultima volta cheaveva deciso di parlare risale a poco più di qualche settimana fa quando alla rivista F aveva voluto discorrere sul difficile periodo appena trascorso, segnato dalla malattia ma per fortuna anche dalla rinascita. Continuano le visite per la cantante, pronta a festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera, e non manca di tenere sempre ben informati sul positivo decorso tutti i suoi fan.: nuovaBelle notizie dal profilo Instagram di, lo stesso attraverso il quale la cantante aveva tenuti informati i follower sul difficile periodo che ha attraversato in questi ultimi mesi, segnati dal ritorno della malattia. Una battaglia la sua che l’ha profondamente cambiata, “migliorata“, come ha voluto dichiarare la stessa cantante che ora con ancora più grinta e coraggio di affaccia all’importante anniversario: i suoi primi ...

