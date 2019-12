Emergenza nel porto di Salerno | esercitazione della Guardia Costiera

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella mattinata odierna, neldi, è stata svolta una complessaantinquinamento coordinata dalladi. Lo scenario simulato ha interessato un traghetto passeggeriCompagnia di navigazione Travelmar che, a causa di condizioni meteomarine avverse, ha urtato una banchina del. L’evento, in un primo momento, ha causato il ferimento dei membri dell’equipaggio, una falla sulla paratia dell’imbarcazione con contestuale sversamento in mare di idrocarburi e, successivamente, un incendio a bordo del traghetto. La Capitaneria didiassumeva il coordinamento dei soccorsi, disponendo l’interventodipendente motovedetta dedicata al soccorso in mare e del gommone veloce in uso alla, sui quali imbarcavano gli Operatori specializzati nel salvataggio in acqua ...

caritas_milano : #BalkanRoute Bosnia, si teme la 'catastrofe umanitaria' nel campo #profughi di Vucjak. 'Siamo senza acqua, senza… - _Carabinieri_ : #4dicembre 1981: nasce il numero telefonico 112, per assicurare l’immediato contatto tra i cittadini e #Carabinieri… - ennione : RT @Intersos: Dottor Ali ha scelto di continuare il suo lavoro in #Yemen per salvare vite umane. Ci uniamo al suo appello per finire la cos… -