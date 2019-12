Elezioni Algeria | fine della campagna elettorale segnata dalla repressione

feedproxy.google

(Di martedì 10 dicembre 2019) A una settimana dallepresidenziali del 12 dicembre in, Amnesty International ha denunciato l'aumentonei confronti delle proteste, che ha dato luogo ad arresti di massa, sgomberi di manifestazioni pacifiche e procedimenti giudiziari nei confronti di decine di attiviste e attivisti. L'appuntamentoè oggetto di ampie contestazioni in tutta l', promosse soprattutto dal movimento di protesta “Hirak”. Gli arresti dei manifestanti sono iniziati (...) - Mondo /, ,

