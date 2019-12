Elettra Lamborghini | un giorno impossibile da dimenticare | il lutto dolorosissimo l’ha

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019)sta vivendo un periodo d’oro. In amore, perché è felicemente fidanzata con il rapper Afrojack, che è sempre al suo fianco, e dal punto di vista lavorativo, dal momento che proprio in queste settimane sta andando in onda su MTV il programma che racconta la sua vita e la sua carriera, ‘Twerking Queen’. A 3 anni dal suo esordio sulla scena televisiva italiana con la prima stagione di Riccanza e dopo essere stata al timone della prima edizione di Ex on The Beach Italia, laè la protagonista assoluta di una serie inedita completamente incentrata sulla sua vita. Dalla carriera, alla famiglia, al fidanzato, fino alla preparazione del suo album ‘Twerking Queen’ appunto. E poi ci sono i social, dove la bella ereditiera e cantante si tiene in contatto con i suoi tantissimi fan. (Continua dopo la foto) Solo su Instagramconta un esercito di ...

mtvitalia : #TwerkingQueen ti aspetta stasera alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) e in streaming su @NOWTV_It ?? #ElettraLamborghini… - ninyasoldado : RT @pappagallii: Queen Elettra Lamborghini serving vocals ???? - _andreamanzano : RT @pappagallii: Queen Elettra Lamborghini serving vocals ???? -