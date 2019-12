Elettra Lamborghini parla del suo rapporto speciale con il suo cavallo Karack Silver

Leggi la notizia su trendit

(Di martedì 10 dicembre 2019) La conosciamo tutti non solo per il suo nome, ma anche perché come personaggio pubblico ha sempre fattore di sé.è un vulcano sempre acceso, pronta a sprizzare energia e vitalità in ogni occasione. Ma è anche, da quanto si vede dalle sue Instagram Stories, una ragazza dal cuore tenero. Proprio in queste ore ha condiviso con i suoi follower dei pensieri in memoria del suoda corsa,. La ragazza ha detto: Mi manchi da morire, amico mio… Cosa darei per riaverti… Oggi sono 3 anni senza di te.Il mioè stato ammalato e sotto cure per tantissimo tempo, un giorno dopo l’ennesima ricaduta mi dissero che non avrei mai più potuto montarlo. Un giorno mi collassò per due volte davanti agli occhi, non ce la faceva più, voleva volare via… Ma lui nonostante fosse sedato… Si rialzò per me. Non voleva ancora ...

