Ecco perché l’Italia è il Paese più euroscettico

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’Italia conserva il primato di “euroscetticismo”. Come rileva un sondaggio dell’Eurobarometro pubblicato dal Parlamento europeo, il nostro è ilpiùdi tutta l’Ue, con appena il 37% della popolazione che ritiene che l’appartenenza all’Ue sia un fattore positivo. Come riporta l’Agi, complessivamente, nei 28 Stati membri il 59% degli intervistati ritiene che l’appartenenza all’Ue sia positiva per il loro. I Più entusiasti sono gli irlandesi e i lussemburghesi (81%) seguiti dagli olandesi (79%), mentre in fondo alla classifica ci sono Regno Unito (42%) e Repubblica ceca e Italia (37%). Il Regno Unito è l’unicoche supera l’Italia in termini di opinioni negative sull’appartenenza all’Ue con il 24%. Il 48% degli italiani, inoltre, si dice insoddisfatto di come funziona la ...

sandrogozi : “Conoscere è necessario: ecco perché la memoria è così importante per il nostro futuro.” Ce lo spiega Liliana Segr… - borghi_claudio : Io ingenuo... ecco da dove veniva quell'emendamento al decreto terremoto dove con la scusa di non far aumentare i p… - borghi_claudio : Ecco la sentenza sulla legge di bilancio dell'anno scorso: regolare perché: a) la motivazione del ritardo al Senato… -