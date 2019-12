Ecco il futuro staff tecnico di Gennaro Gattuso

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Di Marzio:ildi, l’ex milanista potrà contare su 7 uomini. Confermato il preparatore dei portieri All’interno del proprio sito web, Gianluca Di Marzio (Sky) ha comunicato i termini contrattuali con cui verrà assunto, svelando però anche il numero di persone che comporranno il suo. L’exmilanista potrà portarsi con se 7 collaboratori, mentre non varia la posizione del preparatore dei portieri. Allessandro Nista, infatti, ha coperto questo ruolo sia nell’era Sarri che in quella Ancelotti. Nicolò Schira (Gazzetta), attraverso un Tweet, rende noto i nomi e maggiori dettagli in merito allodi Rinoloche seguirà Rino #nell’avventura sulla panchina del #Napoli: come vice il fido Gigi #Riccio. Nelloanche Massimo #Innocenti e Francesco #Sarlo. ...

