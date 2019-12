Ecco come saranno i nuovi caccia di sesta generazione

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’industria aerospaziale mondiale sta procedendo a larghi passi verso la definizione dei primi prototipi deivelivoli dadi. Aereigli americani F-35 ed F-22, il russo Su-57 o il cinese J-20,quindi presto soppiantati da altri che, molto probabilmente, cominceranno a vedere la luce nella seconda metà degli anni 20 del secolo in cui viviamo. L’evoluzione dei velivoli è guidata principalmente dagli enormi progressi nel campo dei sistemi elettronici, siano essi radar, di disturbo, di navigazione, di comunicazione oppure sensori di raccolta informazioni. Questa gamma di sistemi on board fanno di un velivolo non più solo uno strumento per sganciare bombe o abbattere uno bombardiere avversario, ma un componente di un’architettura più grande: il campo di battaglia moderno è paragonabile a una rete i cui nodi sono ...

ricpuglisi : Ed ecco a voi la prima edizione dell'intelligente volumetto #BastaEuro, a cura di @borghi_claudio.… - marattin : Ecco come si sta arrivando a minare la democrazia, spacciandola per “Libertà di informazione”. - acmilan : ?? #BolognaMilan match report ?? Three goals and three points in the bag. Here's how the match unfolded ??… -