Ebola | in Ruanda al via campagna per vaccinare 200mila persone

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il governo delha annunciato l’avvio di unavaccinale contro, che coinvolgerà 200 milanella regione di confine con la Repubblica Democratica del Congo (RDC), dove il virus ha già causato oltre 2.200 morti.L'articolo: inal viaperMeteo Web.

RandoLaura25 : RT @JanssenITA: In risposta alla crisi di #Ebola nella #DRC, per proteggere la #salute della popolazione e contenere l'epidemia #JNJ ha ann… - JanssenITA : In risposta alla crisi di #Ebola nella #DRC, per proteggere la #salute della popolazione e contenere l'epidemia… -