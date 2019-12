E' morto Davide Vannoni | condannato per il metodo Stamina

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di martedì 10 dicembre 2019) E', l'uomo che ha inventato in discussoaveva 53 anni, èa Torino dopo un lungo ricovero in ospedale per una malattia incurabile. Laureato in Scienze politiche, nel 2007 sperimentò personalmente una terapia in Ucraina, e, convinto di averne ricevuto dei benefici, la importò in Italia. Ile il conflitto giudiziario Il "" si basa sull'idea che le celluleli possano curare diverse malattie, specie quelle neurodegenerative. LaFoundation fondata danel 2009 "per sostenere la ricerca sul trapianto di celluleli mesenchimali e diffondere in Italia la cultura della medicina rigenerativa" ottenne inizialmente il parere favorevole di Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e Regione Lombardia come "cura compassionevole" e gratuita da ...

