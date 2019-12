È morta Marie Fredriksson dei Roxette | aveva 61 anni

optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019)deinella mattina del 9 dicembre. Il triste annuncio è stato dato dall'account Facebook ufficiale della band, che nelle ultime ore ha pubblicato il nome della cantante con le date di nascita e di morte. Un link in allegato indirizza al comunicato ufficiale: È con grande tristezza che dobbiamo annunciare chediè deceduta la mattina del 9 dicembre, dopo una lunga battaglia di 17contro il cancro. Dopo aver ripercorso la carriera di, la nota ritorna sulle tragiche condizioni di salute della cantante: Nel 2002 afu diagnosticato un grave tumore al cervello, per il quale si sottopose a un trattamento aggressivo. Grazie al suo spirito estremamente forte,nel 2009 è stata in grado di iniziare un graduale ritorno alle tappe del mondo. L'improbabile ritorno deiha portato a numerosi nuovi album ...

