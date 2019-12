E’ morta la mamma di AlBano Carrisi | “Adorava Romina Power”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019) E’Jolanda, ladi Al Bano: a riportare la notizia del decesso della donna, legatissima al figlio e da lui profondamente ricambiata è il Quotidiano di Puglia. Al Bano, avvisato della morte è tornato precipitosamente in Puglia. Si stava recando in Albania Lutto per Al Bano: è venuta a mancare la … L'articolo E’ladi: “AdoravaPower” proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Addio alla mamma di Al Bano, donna Jolanda: aveva 96 anni - LaStampa : È morta Stella, la mamma cane murata viva insieme ai suoi cuccioli @fulviocerutti - Rosy26008342 : RT @Corriere: Addio alla mamma di Al Bano, donna Jolanda: aveva 96 anni -