Dugenta | 100mila euro per la riqualificazione della TendoStruttura e del Campetto San

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Approvata una delibera che prevede un investimento di ben 100mila euro con l'obiettivo di finanziare il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di manutenzione straordinaria della Tensostruttura sportiva in Via Campo Sportivo e del campo di calcetto San Nicola adiacente alla Chiesa San Nicola ad Orcula. L'intervento si è reso necessario perché entrambi gli impianti, da tempo, versano in uno stato manutentivo tale da non essere fruibili evidenziando problematiche sia al tappeto di gioco che alla copertura stessa. Ragion per cui l'amministrazione guidata dal primo cittadino Clemente Di Cerbo ha dato mandato all'ufficio lavori pubblici del Comune per formulare un progetto unico di recupero per entrambe le strutture. Con altri fondi è previsto anche il rifacimento del piazzale antistante la struttura.

