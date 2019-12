Domani Aung San Suu Kyi difenderà le misure prese dal governo del Myanmar contro i

ilpost

(Di martedì 10 dicembre 2019), mercoledì 11 dicembre,San Suu Kyi, ministra degli Esteri delledal suola minoranza musulmana dei rohingya nel 2017 durante un’udienza alla Corte internazionale di giustizia, il tribunale che risolve leversie fra stati che appartengono all’ONU.

AugDiBenedetto : RT @piodem: AUNG SAN SUU KYI - Da pasionaria dei diritti umani a imputata per genocidio. Da domani sarà all'Aja, in Olanda, impegnata nel d… - piodem : AUNG SAN SUU KYI - Da pasionaria dei diritti umani a imputata per genocidio. Da domani sarà all'Aja, in Olanda, imp… -