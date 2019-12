Dolce&Gabbana condannata a risarcire Maradona per l’uso del nome

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 10 dicembre 2019) La maison dovrà versare 70mila euro più le spese e gli interessi legali per avere utilizzato ildel campione...

matteosalvinimi : Da me e da @BorgonzoniPres una serena e dolce notte! ? #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente - matteosalvinimi : Spesa per la cena dei bimbi, si arriva al dolce! Buon venerdì a tutti?? - dolcegabbana : Dolce&Gabbana Alta Gioielleria, Milan, December 2019. Domenico Dolce and Stefano Gabbana took their inspiration fro… -