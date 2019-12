Disoccupati non vuol dire inattivi | tutto quello che i giovani fanno per la società senza

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) «Cara Sarah, legenerazioni sono così pigre! Come posso fare per fargli capire chedi cui hanno bisogno è un impiego?». Firmato: Angela Merkel. La citazione non è proprio letteraria, è vero. Si tratta di una frase inventata all’interno di un progetto di comunicazione dell’European Youth Forum, l’organizzazione internazionale che rappresenta e mette in relazione più di un centinaio di organizzazionili. Con una serie di video, il forum prova a distruggere i miti sul futuro del lavoro e dell’economia che,ttamente o inttamente, i leader europei continuano ad alimentare. Il titolo di uno del video in cui compare Angela Merkel è All you need is job (di cui hai bisogno è un impiego), un gioco di termini che ribalta il famoso adagio beatlesiano «All you need is love» (di cui hai bisogno è ...

