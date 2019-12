“Diritti | educazione | libertà | oggi” | il convegno a Roma

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019), 10 dic. (askanews) – Nella Dichiarazione universale dei diritti umani,sono i pilastri per lo sviluppo dell individuo nella sua totalità e all interno della società. Come assicurare forza e tutela agli strumenti di trasferimento della conoscenza a favore delle future generazioni? “Diritti,: oggi”,promosso dalla Luiss Guido Carli, Cultura Italiae e Associazione Civita, è il primo di una serie di appuntamenti – spiega Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita – per la creazione di un dibattito tra imprese e istituzioni. “Per far convergere intorno a un tavolo tutti i grandi decisori del paese per affrontare i temi e gli snodi da sciogliere per il futuro del nostro Paese”. “L’Associazione Civita è un associazione di imprese che si batte per la promozione e la ...

moas_it : La #GiornataMondialeDeiDirittiUmani2019 è un'importante opportunità per promuovere i diritti umani in tutto il mond… - maria6226 : RT @pfse_auxilium: #10dicembre il nostro pensiero va a voi exallieve ed exallievi che in varie parti del mondo educate per e ai diritti uma… - sadape54 : Torino ospita un programma di educazione ai diritti umani e diventa la prima Shelter City in Italia -