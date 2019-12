Diario | a Cerroni no lavori | ma neanche discriminazioni

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – “A Manlionessuno vuole fare favori rispetto ad altri, ma neppure discriminazione rispetto ad altri. Le soluzioni a cui dobbiamo guardare, secondo me, prescindono dai soggetti ai quali eventualmente sono correlati. Io faccio un discorso ipotetico: se ipoteticamente l’unico privato al mondo per consentire a Roma la chiusura del ciclo fosse Manlio, non potrebbe essere che quella la soluzione”. Cosi’, parlando a Radio Radio, il consigliere comunale M5S, Angelo. “Una soluzione pragmatica che avrebbe del clamoroso? Assolutamente si’, soprattutto dal punto di vista giornalistico clamoroso concordo, probabilmente talmente pragmatica che poi potrebbe anche non essere la soluzione scelta- spiega- Io parlo per me stesso che sono molto pragmatico in effetti pero’ saremo poi in 28 consiglieri piu’ i ...