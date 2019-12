Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Rosario e la Nutella

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Appina intrata in Cummissariata Muntilbano vitti Catarelli nel gabbiotta che stiva aggrugnata su si stissa. “Catarè, che faci: non ti sinta bina?”. Catarelle parette ascire dalla su catalessa e gli ocula passarana da funna a clara e pariva tinisse in mana qualichicusa. “Dutturi, dutturi, mi scusassi: eri l’ura della Madunna”. Muntilbano: “Ma quali Madunna?”. Catararelle: “Chella di Pumpeia”. M:“Non sapiva che tu fussa divota… “. C: “A vota sì a vota no”. M: “Ma lo sapi che macari il caput dell’oppositiona pulitiche tene nu rusaria?”. C: “Non lo sapiva: ma chi è chesta caputa?”. M: “Fusse Salvinia”- C: “Ma chi chilla che si mitta la nustra divisa sinza esseri puliziotta?”. M: “Propia iddo”. C: “Ma hevi facta il chirichetta da picciliddro?”. M: “Non lo sapio: ma macari haviva pinsato di trasiri in siminaria… “. C: “Eppoia è prista asciuta”. M:“Sissi… “. C: “Ma ura s’è facta ...

