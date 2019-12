Diabete | prima micropump senza catetere per insulina

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di martedì 10 dicembre 2019): disponibile anche in Italia laper la somministrazione di

salutedomani : #DIABETE: DISPONIBILE ANCHE IN ITALIA LA PRIMA #MICROPUMP SENZA CATETERE PER LA… - saluteh24com : DIABETE: DISPONIBILE ANCHE IN ITALIA LA PRIMA MICROPUMP SENZA CATETERE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA - dermanewsok : DIABETE: DISPONIBILE ANCHE IN ITALIA LA PRIMA MICROPUMP SENZA CATETERE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA -