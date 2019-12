anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È frutto di una cooperazione internazionale che ha visto al lavoro anche la polizia statunitense l’arresto di un, A.I., individuato dagli agenti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Napoli in collaborazione con la Sezione di Salerno, coordinati dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, con l’accusa didi. L’arresto è stato convalidato dal gip presso il tribunale di Salerno, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo, con precedenti specifici, si presentava sui social con un’identità femminile e riusciva ad acquisire e scambiare con altri internauti le foto e i video pornografici prodotti utilizzando minorenni. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di un’ingente quantità didi natura pedopornografica, rinvenuto a seguito di una ...

anteprima24 : ** Detenzione di materiale pedopornografico: arrestato 47enne salernitano ** - LaSiritide : #Salerno #news #Italia 10/12/2019 - Salerno: arrestata 47enne per detenzione di materiale pedopornografico - salernopost : E’ stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico un 47enne di Salerno, con precedenti specifici. L’a… -