Deputy: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 10 dicembre 2019) Deputy: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce In occasione degli Upfronts di Maggio 2019, Fox ha ordinato la produzione di una nuova serie tv pronta a uscire nel palinsesto invernale: stiamo parlando di Deputy. Lo show, di genere Crime, nasce da un’idea di David Ayer in collaborazione con Will Beall ed eOne; il debutto della serie tv sulla rete americana è previsto per il 2 gennaio 2020 e la prima stagione conterà ben 13 episodi. Per quanto riguarda la data di uscita nel nostro Paese ancora non ci sono informazioni ufficiali, ma è probabile che se ne occuperà la stessa Fox. Non appena avremo notizie al riguardo provvederemo ad aggiornarvi. In attesa di scoprire il futuro di Deputy possiamo soffermarci sui dettagli della trama e del cast, ma, prima, abbiamo la possibilità di goderci il trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale. Trailer ...

