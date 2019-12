Dal ritiro | alle multe | a Gattuso | le tormentate vigilie Champions del Napoli

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Questa sere ilsi giocherà la qualificazione agli ottavi dicontro il Genk. Partita fondamentale per il passaggio del turno, passaggio che non è ancora matematico. Almanca ancora un punto. Eppure da giorni non si parla minimamente del Genk. Incredibilmente, alla vigilia di una partita decisiva, filtrano notizie sul possibile – secondo più quotidiani certo – arrivo disulla panchina azzurra. Una leggerezza sorprendente. Possiamo accettarlo dai tifosi – da quei tifosi che stanno vivendo questi momenti come una rivincita personale, essendo loro ancora perdutamente innamorati di Sarri – la minimizzazione della partita col Genk. Nella sua storia ilsi è qualificato soltanto due volte agli ottavi di– una con Mazzarri e l’altra con Sarri – eppure oggi questo traguardo è considerato poca roba. Ora il ...

