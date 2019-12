Dal 2010 al 2020 | un decennio nel segno della televisione

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tirare le somme di questi ultimi 10 anni implica doverosamente passare a rassegna anche i programmi televisivi che in questi anni ci hanno tenuto compagnia, alcuni nuovi zecca, altri deceduto dopo il debutto per il scarso interesse da parte del pubblico, altri che tuttora godono di un successo strepitoso che li porterà in maniera ineludibile a protrarsi nel tempo, accompagnandoci anche nel. Dalle versioni “vip” di ormai navigatissimi e rodati programmi, a vere e proprie new entry di tutto rispetto. Quali sono i programmi che hanno fatto “la storia” nell’ultimo? Il, l’anno di Quarto Grado Partiamo dal passato, dal lontanoquando per la prima volta faceva il suo debutto sul piccolo schermo il noto programma televisivo in onda su Rete4, Quarto Grado. Il programma d’approfondimento sui casi di cronaca passato dapprima nelle mani di Salvo ...

SkySport : ?? #Sarri come #Delneri ? Mai così tanti gol subiti dal 2010 #SkySport #SkySerieA #Juventus - Efisio31251859 : RT @ImJamesTheBond: Bonaccini è assessore dal 1990. Dal 1999 è assessore a Modena. Dal 2009 è consigliere a Modena. Dal 2010 è consigliere… - cmdotcom : #CIES: dal 2010 Genoa secondo in Europa per ricavi da calciomercato, Udinese quarto -