Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’esonero di Carlo,s ebbene annunciato, non smette di far parlare soprattuto dopo la vittoria di questa sera contro il Genk. Nel salotto di Sky si continua a commentare Il commento di Capello: «accetta quello che gli è stato detto, non da le dimissione perché non si ritiene colpevole. Io ho dato le dimissioni due volte,due volte sono stato esonerato perché non mi sentivo colpevole»aggiunge: «Ho l’impressione che l’ammutinamentofatto precipitare le cose perché è stato un atto nei confronti della società e Carlo ci si è trovato in mezzo. Ha cercato di placare gli animi e ne hale. Sarà a prima cosa che gli chiederò appena lo sento» L'articoloa Sky: “Temo cheledell’ammutinamento” ilNapolista.

Rosariopaolo3 : RT @napolista: Costacurta a Sky: “Temo che #Ancelotti abbia subito le conseguenze dell’ammutinamento” «È stato un atto nei confronti della… - napolista : Costacurta a Sky: “Temo che #Ancelotti abbia subito le conseguenze dell’ammutinamento” «È stato un atto nei confro… - sscalcionapoli1 : Sky, Costacurta: “Addio Ancelotti evitabile, situazione Napoli non è tragica” -